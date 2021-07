Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 30.07.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Der Fahrer eines Pkw Skoda befuhr am 29.07.2021 gegen 09:00 Uhr imGewerbegebiet Nohra die Querenstraße mit der Absicht, an der Kreuzung auf die Stangenallee aufzufahren. Hierbei übersah er einen auf der vor-fahrtsberechtigten Stangenallee fahrenden Pkw BMW. Im Kreuzungs-bereich kam es zur Kollision. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro, am Fahrzeug des Geschädigten 2.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

