Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 29.07.2021

Weimar (ots)

Geschwindigkeitskontrollen

Am 28.07.2021 wurde in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr in der Ortslage Buttelstedt eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.Insgesamt wurden 19 Verstöße festgestellt.

Eine weitere Kontrolle erfolgte in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr in Frankendorf. Hier kam es bei einem Durchlauf von 961 Fahrzeugenzu 29 Beanstandungen. Tagesbester war ein Fahrzeugführer mit 78 bei erlaubten 50 km/h.

