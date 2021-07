Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 29.07.2021

Weimar (ots)

Diebstahl (Versuch)

Am 29.07.2021 gegen 03:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in der Peter-Cornelius-Straße das Schloß eines an einem Pkw angebrachten Fahrradträger zu öffnen, um die auf dem Träger befindlichen Fahrräder zu entwenden. Hierbei wurde der Täter vom Geschädigten überrascht und flüchtete vom Tatort. An den Sicherungen der Räder sowie am Fahrradträger entstand leichter Sachschaden. Der Täter trug eine Jacke mit zwei gelben Streifen im Rückenbereich.

