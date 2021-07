Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garageneinbruch

Apolda (ots)

Ein 41jähriger Mann aus Apolda teilte der Polizei am gestrigen Tag einen Einbruch in seine Garage in der Stobraer Straße mit. Im März hatte er diese zuletzt aufgesucht und nunmehr festgestellt, dass sie aufgebrochen wurde, indem das Schloss zerstört wurde. Entwendet hat der oder die Täter ein Alu-Roll-Gerüst im Wert von 2.500 Euro und diverse Baumaterialien. Im Anschluss wurde das Tor einfach wieder zugedrückt, so dass der Diebstahl zunächst nicht weiter auffiel.

