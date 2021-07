Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Apolda (ots)

Am 28.07.2021, gegen 07:00 Uhr meldete eine 40jährige Apoldaerin, dass über Nacht, zwischen 17:50 Uhr und 06:50 Uhr, in der Elisenstraße in Apolda in ihren Pkw Renault eingebrochen wurde. Die Fensterscheibe hinten links wurde eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine gelbe Rossmann-Einkaufstasche entwendet. Darin befanden sich u. a. ein Schlüsselbund und Medikamente. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

