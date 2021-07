Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: gestürzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kurz nach 20 Uhr stellte am Mittwoch eine Streifenwagenbesatzung einen gestürzten Kradfahrer fest. Nach der Aussage des 59-Jährigen war gerade auf der Landstraße zwischen Gernewitz und Stadtroda unterwegs, als die Ablassschraube undicht wurde. Daraufhin trat Öl aus. In einer Rechtskurve kam das Hinterrad mit dem Öl in Berührung. In Folge dessen stürzte der Kradfahrer und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell