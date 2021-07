Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe vergessen Beute

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mittwochvormittag stellte eine Mitarbeiterin eines Discounters in der Jenaer Straße in Stadtroda zwei männliche Personen. Diese hatte mehrere Zigaretten aus der Auslage entnommen und in eine Tüte verstaut. Auf die Tat angesprochen ergriffen beide Männer die Flucht und ließen ihre Beute zurück. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.

