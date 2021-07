Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe wiedererkannt

Jena (ots)

Kurz nach 14 Uhr meldete sich am Mittwoch ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Stadtrodaer Straße. Eine Personengruppe, welche bereits an den beiden Vortagen die Tankstelle aufsuchte, war wieder zugegen. Am Montag und Dienstag entwendeten diese dabei mehrere alkoholische Getränke im Gesamtwert von über 60,- Euro. Anhand der Videoaufzeichnung konnten die vier tschechischen Staatsbürger bei ihren Tathandlungen beobachten und am gestrigen Tag dann identifiziert werden. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen und durch die Staatsanwaltschaft von Jedem eine Sicherheitsleistung abverlangt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell