Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagvormittag stellte ein Zeuge mit Schrecken fest, dass in das Haus von Bekannten eingebrochen wurde. Unbekannte drangen über die Terrassentür in das Haus und suchten nach Wertgegenständen. Dabei zerwühlten sie alle Schränke und Schubladen. Das genaue Beutegut ist aktuell noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens an der Rollladen sowie der Terrassentür kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

