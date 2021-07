Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettendieb packt aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagvormittag nutzte ein Langfinger einen kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit einer Kassiererin, um sich die Taschen mit Tabakwaren zu befüllen. Jedoch konnte die Tathandlung beobachtet und der Täter zur Rede gestellt werden. Reumütig leerte dieser dann seine Taschen aus. Jedoch befanden sich, neben acht Zigarettenpackungen, auch noch Katzenfutter und Energydrinks in seinen Taschen. Im Anschluss entfernte sich der Dieb aus dem Discountermarkt in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf in unbekannte Richtung.

