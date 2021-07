Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Misslungener Einbruch

Jena (ots)

Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Merseburger Straße stellte am Dienstagnachmittag frische Hebelspuren an der Hauseingangstür fest. Als sie ca. drei Stunden vorher das Haus verlassen hatte, waren diese spuren noch nicht da. Den Unbekannten gelang es nicht in das Haus einzudringen. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro, sie blieb aber funktionsfähig.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell