Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 28.07.2021

Weimar (ots)

Diebstahl

Am 27.07.2021 gegen 11:30 Uhr klingelte es bei einer 86-jährigen Dame an der Wohnungstür. Da sie noch Besuch erwartete öffnete sie diese. Vor der Tür standen eine unbekannte weibliche und eine unbekannte männliche Person. Die weibliche Person lief unaufgefordert an der Wohnungsinhaberin vorbei, betrat die Wohnung und schaute in alle Räume. Die männliche Person forderte seine Komplizin auf, nach der Geldbörse zu schauen. Die Frau ging zur Handtasche der Geschädigten und entnahm 400 Euro.Im Anschluß verließ das Pärchen die Wohnung bzw. das Haus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Bei der Frau handelte es sich um eine ca. 50-jährige Person, kräftiger Körperbau, dunkle mittellange Haare, bekleidet mit grün- oder braun-farbem Rock und Bluse.

Die männliche Person war ca. 30 Jahre, normaler Körperbau, sportliche Bekleidung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell