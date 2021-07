Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 28.07.2021

Weimar (ots)

Wildunfall

Am 28.07.2021 gegen 05:30 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße aus Klettbach kommend in Richtung Hayn. Kurz vor dem Ortseingang Hayn kollidierte er mit einem die Straße überquerenden Reh. Am Pkw enstand Sachschaden, daß Tier wurde tödlich verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell