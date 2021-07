Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vor dem Urlaub alles verschließen

Weimar (ots)

Die Polizei-Inspektion Weimar möchte nochmals einen Appell an alleBürgerinnen und Bürger in ihrem Zuständigkeitsbereich richten, dasssie beim Antritt ihrer wohlverdienten Urlaubsreise, sprich dem Verlassendes Hauses bzw. der Wohnung, größtes Augenmerk auf die Verschlusssicherheit von Fenstern und Türen legen. In der vergangenen Wochekam es bereits zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser bzw. Wohnungen, bei denen die Eigentümer/Bewohner die Fenster in angekippten Zustand ließen. Es wurden größere Geldbeträge, hochwertige Mobiltelefone und weitere Dinge entwendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell