Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: aufgebockt

Weimar (ots)

Am Morgen des 26.07.2021 wurde die Weimarer Polizei über einen Diebstahl von Pkw-Teilen im Bereich eines Autohauses im Gewerbegebiet Süßenborn informiert. Unbekannte Täter entwendeten in den Nachtstunden von zwei auf dem Gelände abgestellten Pkw die kompletten Radsätze. Hierzu wurden die Fahrzeuge auf Pflastersteine gestellt. Der Wert der entwendeten Räder wird mit 6.400 Euro beziffert. Über die Schadenshöhe der durch den Diebstahl entstandene Schäden an den Pkw's kann noch keine Aussage getroffen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell