Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß mit Reh

Jena (ots)

Am 26.07.2021 gegen 12:40 Uhr kam es in Blankenhain, ca. 50 Meter vor dem Ortsausgang Richtung Rudolstadt, zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem die Fahrbahn überquerenden Reh. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

