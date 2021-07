Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rotlicht zu spät erkannt

Weimar (ots)

Eine Pkw-Fahrerin befuhr am 26.07.2021 gegen 08:40 die B 7 aus Richtung Erfurt kommend in Richtung Weimar. Am Abzweig zum Gewerbegebiet Nohra schaltete die Ampel gerade auf "Rot" und die Fahrerin hielt an. Der Fahrer eines nachfolgenden Lkw MAN bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Dieser drehte sich durch den Aufprall, woraufhinder Lkw nochmals in die Fahrerseite fuhr. Der Sachschaden beträgt ca. 7.000 Euro. Aufgrund des Allgemeinszustandes der Fahrerin des Pkw wurde diese vorsorglich ins Klinikum gebracht.

