Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Weimar (ots)

Am 26.07.2021 gegen 08:10 Uhr ereignete sich in Bad Berka ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die Fahrerineines Pkw Opel wollte an der Kreuzung Bergstraße / Johann-Scholz-Straßeabbiegen. Hierbei übersah sie eine auf der Johann-Scholz-Straße vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und es kam zur Kollision. In der weiteren Folge kam die Radfahrerin zu Fall und zog sich Verletzungen am Bein zu. Sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Bad Berka verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell