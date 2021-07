Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Dienstagvormittag, den 13.07.2021, gegen 10:00 Uhr ereignete sich ein Parkplatzrempler zwischen einem grauen und beige-/ goldfarbenes Fahrzeug Pkw auf dem Eichplatz in Jena. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der graue Pkw vorwärts aus der Parklücke, in Richtung Rathausgasse, heraus. Im Anschluss Stelle ein Zeuge bei dem beige-/ goldfarbenen Pkw Unfallspuren fest. Aufgrund der unklaren Sachlage sucht die Polizei nun nach Zeugen

Wer hatte im besagten Zeitraum sein bronzenes Fahrzeug am Unfallort geparkt und im Anschluss Beschädigungen festgestellt? Zeugen die Angaben zum Unfallhergang, den Fahrzeugen, Fahrzeugführern oder sonstige Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641- 810 oder ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell