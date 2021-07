Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Uneinsichtiger Ladendieb

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auf Trab hielt die Beamten der Polizei Saale Holzland am Montag ein 40-Jähriger. Kurz vor 17:00 Uhr entwendete dieser eine Flasche Alkoholika aus einem Einkaufscenter in der Eisenberger Straße in Hermsdorf. Zwar entfernte sich der Langfinger noch vor dem Eintreffen der Polizei, jedoch konnte er durch Zeugen identifiziert werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung trafen die eingesetzten Beamten den Täter in der Friedenssiedlung auch an. Hier zeigte sich dieser wenig reumütig und ließ seinen Unmut an fremden Eigentum aus, indem er eine Glasflasche auf einen geparkten Pkw warf. Dieser wurde dadurch beschädigt. Aufgrund des weiterhin aggressiven Auftretens und seines Gemütszustandes erfolgte die Überstellung in ein Krankenhaus.

