Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unterwegs wie Marty McFly

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 15-Jähriger war am Montagnachmittag in Hermsdorf unterwegs wie Marty McFly, nämlich auf einem Hoverboard. Da diese Fortbewegungsmittel jedoch für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen sind und darüber hinaus keinen Versicherungsschutz aufweisen, erfolgten die Unterbindung der Weiterfahrt sowie die entsprechende Anzeigenfertigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell