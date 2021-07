Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsch getankt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Falsch getankt hatte am Montagabend in Hermsdorf ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw Daimler Benz. Anstatt den Sprit ins Auto zu geben, konsumierte dieser lieber selbst. So brachte er es bei der Kontrolle in der Werner-Seelenbinder-Straße auf stattliche 1,43 Promille. Neben der fälligen Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erfolgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

