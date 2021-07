Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über die Gleisanlage gelaufen

Jena (ots)

Montagabend bat die Bundespolizei um Unterstützung bei den Beamten des Inspektionsdienstes. Ein 16-Jähriger überschritt verbotswidrig die Gleisanlage am Westbahnhof und entzog sich fluchtartig der anberaumten Kontrolle durch anwesende Bundespolizisten. Im Zuge der Nacheile konnte der Heranwachsende gestellt werden. Hier trat dieser aggressiv und beleidigend gegenüber den handelnden Beamten auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Nach einer kurzen Stippvisite in den Gewahrsamsräumen der Jenaer Polizei, erfolgte die Übergabe an eine Jugendeinrichtung. Die durch sein Handeln resultierenden Anzeigen wurden aufgenommen.

