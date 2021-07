Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei, dass sich am 26.07.2021, gegen 21:50 Uhr in der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Hyundai und einem Pkw Alfa Romeo ereignete. Während letzterer am Unfallort parkte, war ein bislang noch unbekannter Täter mit seinem Pkw Hyundai beim Rückwärtseinparken gegen diesen gestoßen. Offenbar bemerkte er dies auch und suchte sich schließlich einen anderen Parkplatz, wohl in der Hoffnung, es würde nicht auffallen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell