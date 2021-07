Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkender Pkw angefahren

Apolda (ots)

Gegen 12:00 Uhr, am 26.07.2021 wurde der Polizei Apolda in der Straße Am Kirchgarten, in Oberndorf ein Verkehrsunfall gemeldet. Hier streifte ein 62jähriger Lkw-Fahrer beim Vorbeifahren den parkenden Pkw VW einer 33jährigen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 500 Euro.

