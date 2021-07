Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Älteres Ehepaar bestohlen

Bad Sulza (ots)

Eine Pflegekraft zeigte am gestrigen Tag an, dass einem älteren Ehepaar (86 und 87) aus Bad Sulza, Arthur-Heyland-Straße im Tatzeitraum 14.07.2021, 07:00 Uhr bis 11:30 Uhr die Geldbörsen gestohlen wurden. Insgesamt befanden sich 380 Euro Bargeld darin. Am Objekt sind keinerlei Einbruchspuren vorhanden.

