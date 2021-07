Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kupferkabel entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte begaben sich widerrechtlich auf ein Firmengelände in der Bürgeler Straße in Stadtroda. Hier öffneten diese das Rolltor und entwendeten aus einer Lagerhalle eine unbekannte Menge an Kupferkabel. Festgestellt wurde der Sachverhalt am Sonntagvormittag. Nach erster Sichtung entstand kein Sachschaden, die Höhe des Beutegutes ist noch unbekannt.

