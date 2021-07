Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährlicher Fund

Jena (ots)

Einen augenscheinlich gefährlichen Fund machte am Sonntagmittag ein Gartenbesitzer. In der Gartenanlage nahe der Stadtrodaer Straße ragte ein Metallgegenstand aus der Erde heraus. Nach Sichtung durch die Beamten sowie der Feuerwehr konnte nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Granate handelte. Eine hinzugerufenen Spezialfirma gab aber zeitnah Entwarnung. Es handelte sich zum Glück nur um einen alten Stegpfosten. Der Gartenvorstand wurde entsprechend in Kenntnis gesetzt.

