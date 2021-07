Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gut durch

Jena (ots)

Sonntagabend erging die Meldung über einen Wohnungsbrand in der Anna-Siemsen-Straße. Beamte der Polizei Jena fuhren den Ort des Geschehens an und hielten mit den Wohnungsinhabern Rücksprache. Zum Glück handelte es sich nicht um einen Wohnungsbrand, jedoch war das zubereitete Abendbrot nicht mehr genießbar. Dies war in der Pfanne angebrannt. Beschädigungen oder gar Verletzungen wurden dadurch nicht verursacht.

