LPI-J: Zwei 17jährige geschlagen

Mattstedt (ots)

In Mattstedt, Wiesenstraße kam es am 24.07.2021, gegen 03:00 Uhr zu einer Körperverletzung. Der 21jährige Täter und die beiden 17jährigen Geschädigten hielten sich auf einer Veranstaltung am Tatort auf. Man kam ins Gespräch und im Rahmen dessen kippte die Stimmung plötzlich, woraufhin der Täter erst einem Geschädigten, dann dem anderen unvermittelt ins Gesicht schlug. Beide trugen Verletzungen davon, einer der beiden verlor sogar kurzzeitig das Bewusstsein, so dass er im Robert-Koch-Krankenhaus behandelt werden musste.

