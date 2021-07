Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung in der Johannisstraße

Jena (ots)

Am Sonntag kam es gegen 05:30 Uhr nach einer verbalen Streitigkeit in einem Tanzlokal in der Johannisstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Männern. Hierbei wurde eine Person durch eine abgebrochene Bierflasche verletzt und dessen Auto beschädigt. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die geschädigten Personen festgestellt werden. Täterhinweise liegen vor, jedoch wurden Täter vor Ort nicht mehr angetroffen. Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641-810.

