Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Unfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 44-jähriger Opel-Fahrer die Hauptstraße in Kleinobringen in Richtung Großobringen. Zur gleichen Zeit wollte eine 15-jährige Mopedfahrerin aus der Straße "Im Hirseborn" auf die Hauptstraße einfahren. Hierbei missachtete sie den vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß. Die Mopedfahrerin kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Sie musste in ein Klinikum gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

