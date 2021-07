Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Unfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Freitagmittag fuhr ein 31-jähriger mit seinem Pkw Audi aus Berlstedt kommend in Richtung Neumark. Ein 20-jähriger Toyota-Fahrer fuhr hinter ihm. Auf Höhe der Straße "Im Waidgarten" wollte der Audi nach links einbiegen und bremste aufgrund von Gegenverkehr. Der Toyota-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Fahrer des Audi, seine 22-jährige Beifahrerin sowie der 20-Jährige Toyota-Fahrer wurden dabei leicht verletzt und mussten in ein Klinikum gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell