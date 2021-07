Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag kontrollierten die Beamten in der Erfurter Straße in Kranichfeld einen 22-Jährigen. Dieser war mit einem nicht versicherten E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige gefertigt.

