Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen entwendet

Weimar (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Moskauer Straße in der Nacht zu Samstag von einem geparkten Pkw Opel beide Kennzeichentafeln. Am Pkw selbst entstand kein Schaden.

