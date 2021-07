Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zaun beschädigt und Graffiti angebracht

Weimar (ots)

In der Nacht zu Samstag rissen unbekannte Täter auf dem Gelände des E-Werks in der Straße "Am Kirschberg" einen Bauzaun aus der Umfriedung. Dadurch wurde der Zaun stark verformt und beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. In derselben Nacht wurde am Haupthaus des E-Werks ein großflächiges Graffiti angebracht. Dabei handelt es sich um zwei unleserliche Schriftzüge in silberner Farbe. Auch hier gibt es bislang keine Hinweise zu den Tätern.

