LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Verkehrsgeschehen

Mopedfahrer übersehen

Am Freitag, den 23.07.2021 ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Utenbacher Str. / Burkhardstr. in Apolda. Ein 39-jähriger Ford Transitfahrer befuhr die Burkhardstraße aus Richtung Stobraer Straße kommend und hielt auf Grund der beschilderten Vorfahrtsregeln an der Kreuzung an, um in der Folge nach links in die Utenbacher Straße abzubiegen. Aus der Gegenrichtung kam ein Bus, welcher aus der Moskauer Straße in die Burkhardstraße vorfahrtsberechtig einfuhr. Anschließend kreuzte der Ford-Fahrer die Straße und übersah dabei eine 18-jährige Mopedfahrerin, welche sich direkt hinter dem Bus befand. Die Mopedfahrerin versuchte zu Bremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht am Bein. Am Moped entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Gegen den 39 Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung durch einen Verkehrsunfall ermittelt.

Auffahrunfall

Am Freitag, den 23.07.2021 kam es um 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Apolda, Robert-Koch-Str. Ecke Heidenberg. Ein 37-jähriger Mercedesfahrer und ein 61-jähriger Skodafahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Robert-Koch-Straße in Richtung Heidenberg. Der vorausfahrende Pkw bremste und hielt an der Ampelanlage, dies nahm der der 61 Jährige zu spät wahr. Er konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenprall. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Kriminalitätsgeschehen

Lebensmitteldiebstahl

Am Freitagabend, 23.07.2021 verließ ein 53-jähriger Apolda um 21:45 Uhr den Kassenbereich des Rewe-Markts in der Utenbacher Str. in Apolda, ohne seine Waren zu bezahlen. Entwendet wurden Lebensmittel im Wert von 8,67 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Fahrraddiebstahl im Versuch

In der Nacht vom 22.07.2021 zum 23.07.2021 versuchte man zwei Fahrräder von einem Pkw zu entwenden. Das Fahrzeug befand sich auf dem Parkdeck des Hotels Am Schloss in Apolda. Die Fahrräder waren auf dem Fahrradträger, welcher durch den Diebstahlsversuch beschädigt wurde, am Fahrzeug gesichert. Die bisher unbekannten Täter machten sich somit eines besonders schweren Diebstahls im Versuch strafbar.