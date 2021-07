Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handtaschendieb

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen wollte eine 71-Jährige ihren Einkauf in einem Discountermarkt in der Jenaer Straße in Eisenberg erledigen. Als es an den Bezahlvorgang ging, stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Ein unbekannter Täter nutzte einen unbeobachteten Moment und griff in die am Einkaufswagen hängende Handtasche und entnahm das Portemonnaie. Im Anschluss entfernte sich der Langfinger mit seiner Beute, unter anderem Bargeld und die EC-Karte, in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell