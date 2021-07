Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu spät reagiert

Jena (ots)

Donnerstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall an einer Baustelle in der Rudolstädter Straße. Ein 56-jähriger Fahrer eines Pkw VW musste verkehrsbedingt halten, da die Baustellenampel rot zeigte. Dies bemerkte der dahinter fahrende 55-Jährige in seinem Pkw Peugeot zu spät. Durch die anschließende Kollision verletzte sich der VW-Fahrer leicht und musste medizinisch versorgt werden.

