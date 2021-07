Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 23.07.2021

Weimar (ots)

Graffiti Am 22.07.2021 gegen 11:40 Uhr erschien in der Polizeiinspektion Weimar ein Bürger und teilte mit, dass er in der vergangenen Nacht zwei Graffiti an das Schloss Belvedere gesprüht hat. Bei der Überprüfung wurden zwei Schriftzüge, einer an der Vorder- und einer an der Rückseite des Gebäudes in der Größe von 0,40 m x 4,30 m und 0,50 m x 4,50 m welche mittels schwarzer Sprühfarbe an die Fassade gesprüht wurden, festgestellt. Bei der Befragung gab er an, die ganze Welt sollte wissen, wer er ist. Er wurde zurück in eine therapeutische Einrichtung gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell