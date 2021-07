Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 23.07.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall Am 22.07.2021 gegen 12:45 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Buttelstedter Straße in Richtung Stadtzentrum. In Höhe der JET-Tankstellekam der Fahrer plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kollidierte im Anschluß mit einem im Gegenverkehr fahrenden Pkw Jeep. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 7.000 Euro.Personen wurden nicht verletzt

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell