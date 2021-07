Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfolgungsjagd

Apolda (ots)

Während der Streifentätigkeit befuhren Beamte der PI Apolda am 22.07.2021, gegen 19:00 Uhr die Straße Am Weimarer Berg in Apolda. Plötzlich kam aus der dortigen Gartenanlage ein Mopedfahrer über eine Grünfläche gefahren, ohne den laufenden Verkehr und dessen Vorfahrt zu beachten. Der Streifenwagenfahrer konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Brems- und Ausweichmanöver verhindern. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin zum Stehen. Als die Beamten ausstiegen, mit der Absicht den Mopedfahrer zu befragen, nahm dieser schnellstens Reißaus und flüchtete in Richtung Stadt. Bereits hier konnte festgestellt werden, dass am Moped kein Versicherungskennzeichen angebracht war und bauliche Veränderungen am Fahrzeug durchgeführt wurden, welche nicht zulässig sind. Nach einer wilden Verfolgungsjagd und durch den guten Spürsinn der Beamten konnte der 21jährige Flüchtige später in der Auenstraße in einer dortigen Garage ausgemacht und ihm diverse Tatvorwürfe gemacht werden, die er schließlich kleinlaut einräumte.

