Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Apolda (ots)

In der Jenaer Straße/Ecke Gerichtsweg in Apolda kam es am 22.07.2021, gegen 15:20 Uhr zu einem Vorfahrtsunfall. Ein 44jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw Ford die Jenaer Straße vom "Hotel am Schloss", verkehrsberuhigter Bereich, kommend, mit der Absicht, an der Einmündung Planstraße/Gerichtsweg weiterhin geradeaus zu fahren. Hierbei übersah er die geschädigte 58jährige Mazdafahrerin, welche von der Planstraße kam und in den Gerichtsweg wollte. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell