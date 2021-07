Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Raser vor der Grundschule geblitzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mittwochmorgen wurde im Bereich der Grundschule in der Bürgelschen Straße in Golmsdorf eine Geschwindigkeitskontrolle zum Wohl der Schulkinder durchgeführt. Einige Fahrer hatten es trotz der Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h ganz schön eilig. Insgesamt 14 Geschwindigkeitsüberschreitungen, in einem Fall sogar doppelt so schnell wie vorgegeben ist, wurden gemessen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell