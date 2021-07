Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte haben Mittwochvormittag das E-Bike einer 60-Jährigen in der Naumburger-Straße in Hermsdorf entwendet. Die Frau stellte das Fahrrad auf Ihrem Privatgrundstück ab und sicherte es zusätzlich mit einem Schloss, was den oder die Täter jedoch nicht davon abhielt sich daran zu vergreifen.

