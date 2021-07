Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradreifen geklaut

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Naumburger Straße das Vorderrad eines Fahrrades entwendet. Der 74-jährige Besitzer hatte den Drahtesel im Fahrradständer vor dem Haus angeschlossen, was die Diebe jedoch nicht abschreckte. Der oder die Täter haben einen Gesamtschaden von 100 Euro hinterlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell