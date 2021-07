Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kabelklau und hoher Sachschaden

Weimar (ots)

Unbekannte Täter begaben sich zwischen dem 20.07.2021 gegen 19:00 Uhr und dem 21.07.2021 gegen 06:45 Uhr auf unbekannte Weise (vermutlich Übersteigen des Grundstückszauns) auf das Grundstück eines Containerdienstes in Weimar, Oststraße. Hier wurden von einem Baukran circa 50 Meter Kabel durchtrennt und entwendet. Weiterhin wurden weitere Kabel durchtrennt, ohne diese jedoch zu entwenden. Im Anschluss entfernten sich UBT in unbekannte Richtung vom TO. Die Höhe des Beutegutes wurde auf ca. 400 EUR geschätzt. Die Höhe des Sachschadens beziffert sich auf ca. 5000 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell