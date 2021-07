Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schiller's Haus als Leinwand

Weimar (ots)

In der Nacht des Donnerstag, 22.07.2021, gegen 03:10 Uhr stellte ein Sicherheitsdienst Schmierereien am Schillerhaus in Weimar fest. Der oder die unbekannten Täter brachten mittels schwarzem Edding mehrere Graffiti an verschiedenen Gebäuden der Schillerstraße, Wielandstraße, Neugasse und des Theaterplatzes an. Die aufgebrachten TAG`s beinhalteten u.a. polizeifeindlichen Äußerungen.

