Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lust auf was Süßes

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Nicht nur Lust auf etwas Süßes, sondern mehr noch das Verlangen nach etwas Bargeld, hatten am Dienstagnachmittag zwei Diebe in Eisenberg. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass sich zwei Personen an einem Süßigkeitenautomaten in der Eisenberger Schützengasse zu schaffen machen. Nachdem der Automat komplett zerstört wurde, entfernten sich die Diebe mit Fahrrädern in Richtung Schützenplatz. Dank Zeugen ergaben sich hinreichende Anhaltspunkte zu den beiden Tätern, gegen die nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

