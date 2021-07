Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb mit Höhenangst

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagvormittag stellte ein Mitarbeiter eines Erzeugergroßmarktes in Laasdorf einen versuchten Diebstahl fest. Nach ersten Erkenntnissen bestieg ein Unbekannter das Vordach des Eingangsbereiches und gelang so auf ein Zwischendach. Von dort aus begab dieser sich zu einem Dachfenster, welches mit einer Glasflasche eingeworfen wurde. Da anscheinend die Einstieghöhe ins Gebäudeinnere doch zu hoch war, ließ der Langfinger von seinem Vorhaben ab, hinterließ jedoch den Sachschaden am Dachfenster.

